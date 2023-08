30 años después de Oki Doki así lucen Tomillo y Canela

Oki Doki es una serie de televisión que acompañó a muchos colombianos entre los años 1992 y 1997. La historia de Pimienta, Coco, Tomillo, Vainilla y Canela; narra la trama de adolecientes que les gustaba cantar y montar coreografías en una casa que ganaron en una lotería.

La producción transmitida en las pantallas del canal ‘RCN’ y dirigida por Toni Navia, lanzó al estrellato a varios actores colombianos. Algunos de los personajes de la serie siguen trabajando en la industria del entretenimiento, mientras que otros se alejaron.

¿Cómo se ven los actores de Oki Doki?

Después de 30 años, esto es lo que han hecho los actores de ‘Oki Doki’ en sus carreras artísticas:

Tomillo

Este personaje fue encarnado por el actor colombiano Jorge Arturo Pérez, quien inició su carrera actoral en ‘Oki Doki’. Según el artista, esta oportunidad le abrió las puertas a la televisión colombiana

“Es lo mejor que me ha pasado. Gracias a ‘Tomillo’ me han dado entrada en muchos lados. Mucha gente me dice ‘Tomillo’ o, más chistoso aún, ‘Don Tomillo’. Solo me da rabia cuando las personas que me conocen o que trabajan conmigo me llaman así; me pregunto: ‘Pero bueno, ¿y a quién le están hablando?, ¿a ‘Tomillo’ el de ‘Oki Doki’ o a Jorge Pérez?”

De hecho, en 1996 estuvo en la serie ‘Pa’ Machos’ haciendo el papel de Kike. También ha estado en telenovelas como ‘Juliana que mala eres’, ‘Sin límites’, ‘Padres e hijos’, ‘Se armó la gorda’, ‘El precio del silencio’, ‘Chica Vampiro’, entre otras. También mostró su faceta como presentador en el programa infantil ‘Bichos’.

En 2016, el actor se alejó de las cámaras para radicarse en Estados Unidos. Su esposa, Mónica Piñeros, diseñadora colombiana, tomó la decisión de mudarse a Nueva York.

Canela

La actriz Carolina Cuervo participó en Oki Doki cuando tenía apenas 13 años. Es hija de la directora de la producción, Toni Navia, y logró encarnar el personaje de Canela. En la serie también estuvo su prima Cecilia Navia, más conocida como ‘Chichila’, quien interpretó a ‘Pimienta’.

Cuervo ha tenido una larga carrera artística. En la televisión ha actuado en telenovelas como ‘La ley del corazón’, ‘Garzón’, ‘Decisiones: Unos ganan, otros pierden’, ‘La venganza de Analía’, ‘Cochina envidia’, ‘Ana de nadie’, entre otras. También ha tenido presencia en el mundo del cine y teatro.

Otros actores de ‘Oki Doki’

En la serie adolescente hubo otras grandes figuras de la televisión colombiana quienes han ganado reconocimiento en la industria del entretenimiento. Por ejemplo, Verónica Orozco, quien interpretó a ‘Vainilla’, ha sido una actriz destacada que ha estado en varias producciones a nivel nacional e internacional, actuando, por ejemplo, en ‘La gloria de Lucho’.

Cecilia Navia por su parte, fue quien se adueñó del papel de ‘Pimienta’, y ha destacado en otras producciones como ‘Escobar el patrón del mal’, ‘Garzón’ y ‘Pa quererte’. Sus actuaciones le han hecho obtener tres premios India Catalina.

¿Y Coco? Este personaje fue interpretado por el pereirano Gonzalo Escobar, quien prefirió irse a vivir a Estados Unidos, a la ciudad de Miami, en la cual tuvo varios trabajos como constructor, vendedor de alfombras y celulares. En 2018 regresó a Colombia para compartir con su familia en Pereira.