“Ya estoy viejo”: James Hetfield rompe en llanto durante concierto de Metallica

Luego de tener que posponer su gira mundial durante dos años por la emergencia sanitaria del COVID-19, la banda conformada por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo, Metallica, regresó a los escenarios para cautivar a sus millones de fanáticos.

La banda acaba de finalizar su etapa de conciertos en Latinoamérica, continente en el que millones de fanáticos disfrutaron de los potentes riffs de guitarras eléctricas, sonidos fuertes de la batería y poderosas letras que se tomaron los estadios de diferentes ciudades.

A pesar de que la banda ha dado grandes conciertos, el pasado 12 de mayo en Belo Horizonte, Brasil, ocurrió algo que el público no esperaba, pero que los conectó más con la banda de thrash metal.

James Hetfield mostró su lado más sensible y rompió en llanto al confesar que no se siente bien y que “ya está viejo”.

“Tengo que decirles que, no me sentía muy bien antes de venir aquí. Me sentía un poco inseguro. Como que ya estoy viejo, no puedo tocar esta mierda. Eso es lo que me decía en la cabeza. Así que le hablé a estos chicos (señaló a sus compañeros de banda) y me ayudaron, así de simple. Me abrazaron y me dijeron ‘Si te sientes mal, en el escenario, cuidaremos tu espalda’”, reveló el artista, que recibió el apoyo de los demás integrantes de la banda y los más de 45 mil fanáticos que se encontraban en el concierto.

“Ahora, viéndolos a todos ustedes allí afuera, sé que no estoy solo y tampoco ninguno de ustedes”, finalizó diciendo el artista frente a sus fanáticos, que lo ovacionaron.

