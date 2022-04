«Aceptaré cualquier otra consecuencia»: Will Smith renuncia a la Academia

Archivado en: •

El actor Will Smith sorprendió a todos sus seguidores y colegas tras anunciar su renuncia la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Luego del comunicado quedan muchos interrogantes en la audiencia, como por ejemplo lo que pasará con el Oscar que ganó u otras acciones que tomen los directivos.

Mira también: Reviven video de Will Smith abofeteando a otra persona en el pasado

Por medio de un comunicado compartido en la cuenta oficial Twitter de Piers Morgan, presentador y periodista británico, se conoció que Will Smith “renunció” a la Academia y aceptara cualquier otra consecuencia.

Mira también: Bruce Willis le dice adiós a la actuación tras ser diagnosticado con afasia

“Mis acciones durante los Premios de la Academia fueron dolorosas e inexcusables. La lista de personas a las que he lastimado es larga, incluye a Chris, su familia, muchos de mis amigos y seres queridos”, afirmó.

El actor en su comunicado afirma que lamenta lo sucedido en la gala de los Oscar, recordemos que Will Smith le dio una bofetada al actor Chris Rock, luego de que hiciera un chiste sobre la alopecia que sobre su esposa Jada Pinkett Smith.

Traicioné a la Academia. Privé a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser reconocidos por su extraordinario trabajo», aseguró Smith en el comunicado.

BREAKING: Will Smith resigns from Oscars’ Academy. New statement & pained mea culpa. 👇👇 pic.twitter.com/3wKSY4KCuI

— Piers Morgan (@piersmorgan) April 1, 2022