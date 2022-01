Video: Un pastor escupió en su mano y frotó saliva en la frente de un feligrés

Un pastor estadounidense generó polémica por su forma de predicar en medio de un sermón que se llevó a cabo en la iglesia Transformation Church, en Oklahoma, Estados Unidos.

Michael Todd, nombre del pastor, fue grabado mientras escupía en su mano y luego frotaba su saliva sobre la frente de un feligrés. Mientras hacía el desagradable acto, personas murmuraban lo asqueroso que había sido la acción del pastor.

El sermón fue transmitido a través de YouTube y en redes sociales se han compartido imágenes que muestran la práctica del líder religioso.

During a sermon illustration, Pastor Mike Todd spits in his hand multiple times, then rubs it all over the face of a congregant.

«¿Es en serio?, ¿hasta esto hemos llegado?», comentaron algunos en redes sociales sobre las prácticas del pastor Todd. También se supo que la persona a la que le frotó la saliva era su hermano, a pesar de esto pidió disculpas.

«¡Pido disculpas por mi ejemplo demasiado extremo y repugnante!» escribió Todd junto a un video donde asegura que vio de nuevo lo que hizo y «fue asqueroso y repugnante».

It’s never my intention to distract others from God’s Word and the message of Jesus… even with illustrations!

I apologize for my example being too extreme and disgusting!

I Love Everybody 🧡#REPRESENT pic.twitter.com/YfzFmySCPe

— Michael Todd (@iammiketodd) January 17, 2022