Una escena de Don’t Look Up muestra al equipo de grabación, ¿por error?

Don’t Look Up es una de las películas del momento. La producción, estrenada en Netflix y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, cuenta la historia de un par astrónomos que descubren un cometa que destruirá la Tierra.

La película fue estrenada el 24 de diciembre y después de varios días, un usuario de TikTok notó un error que pasa desapercibido al ojo de muchos.

El error se da en el 1:28:10 de la película. El usuario explica que por 3 o 4 cuadros se puede ver a parte del equipo de producción, todos con tapabocas.

«Están en plan de ‘Oh quizás no se den cuenta’«, dice el usuario con un video donde evidencia el curioso momento de la película. Aunque parece un error, Adam McKay, director de la cinta explicó por qué aparecen estos cuadros de la producción.

«¡Buen ojo! Dejamos esa señal del equipo a propósito para conmemorar la extraña experiencia de filmación», aseguró McKay a través de Twitter.

Good eye! We left that blip of the crew in on purpose to commemorate the strange filming experience. #DontLookUp https://t.co/7W4EpkHm3V

— Adam McKay (@GhostPanther) December 29, 2021