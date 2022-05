Últimas boletas para Kiss con Radioacktiva

Archivado en: •

Más de dos años esperando este momento: Kiss en concierto en Bogotá. La banda de Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer y Tommy Thayer llega esta noche al Movistar Arena, poniendo así el fin a su gira de despedida por América Latina.

La agrupación logró hacer sold out y ya están listos para interpretar clásicos como Strutter, Forever, Love Gun, I was made for lovin’ you, Rock and roll all night y muchas más.

A pesar de que las boletas se agotaron, en Radioacktiva tenemos las últimas entradas. Desde las 2:00 PM estaremos con la Patrulla Radioacktiva a las afueras del Movistar Arena, en el costado norte. Busca la móvil de la emisora y no dejes de escuchar los 97.9 FM para más información.