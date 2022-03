Archivado en: •

Este domingo, la ceremonia de los Oscar fue histórica. Chris Rock, encargado de presentar los premios, fue golpeado por Will Smith en plena transmisión. La causa del golpe fue por un chiste que hizo el humorista sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett.

Chris expresó que Jada podría hacer el papel de GI Jane, personaje que interpretó Demi Moore con la cabeza rapada. Lo que no sabía el presentador es que la esposa de Will Smith sufre de alopecia por problemas de salud. Una vez se hizo el chiste, el actor se levantó y le dio una bofetada en vivo.

¡Tremendo golpe! Will Smith le da bofetada a Chris Rock en los Oscar 2022

El golpe quedó grabado y le dio la vuelta al mundo. Inmediatamente opacó todo lo que rodeaba a Encanto y los memes no faltaron. Tampoco los comentarios en Twitter, pero uno en particular se ha vuelto viral. Un trino hecho en el 2016 expresaba que Will Smith tenía que «darle un puño en la cara» a Chris Rock.

El trino fue revivido por su creador «@_ja_s_on_», quien lo citó y en tan solo unas horas llegó a más de 270 mil personas. ¿Predicción o casualidad? Aquí te lo dejamos: