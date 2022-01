¡Tremendo! El niño de 12 años que superó el coeficiente intelectual de Einstein

¡Muy teso! Con tan solo 12 años de edad, Barnaby Swinburn, un niño de Inglaterra puede presumir que superó a una de las mentes más brillantes de la historia, Albert Einstein.

Según los medios de comunicación británicos, el menor logró un puntaje de 162 en el examen de coeficiente intelectual (IQ) que realiza la firma Mensa, organización que reúne, basada en sus pruebas, a las personas con mayor puntaje de inteligencia a nivel mundial.

El pequeño ha sorprendido a cientos de personas, pues a su corta edad logró pasar el mayor puntaje obtenido por Einstein en su vida, el cual fue de 160.

Por si fuera poco, a Barnaby lo consideran y certifican como una de las personas que hace parte del 1 % de la población más inteligente del planeta, según un indicador.

¿Lo mejor del caso? Los medios entrevistaron a los padres del pequeño a quienes preguntaron cuál es la clave en la educación, quienes recibieron aplausos por su respuesta: «dejarlo ser».

