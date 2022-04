Travis Barker se tatuó en homenaje a Taylor Hawkins

Para muchos fanáticos e inclusive artistas, aún es difícil aceptar la perdida de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters. Su muerte tomó por sorpresa a todo el mundo de la música y aún se le siguen rindiendo homenajes.

Travis Barker es una de las personas que decidió inmortalizar a su amigo en su piel. En su su última publicación en su perfil de Instagram mostró que se había tatuado en honor a Taylor Hawkins.

En la galería, se le ve recostado en una camilla y con su pierna izquierda estirada. El baterista se hizo un halcón en el empeine del pie, esta fue el ave que acompañó a Taylor en su proyecto ‘Hawkins and the Coattail Riders’. Además, en varios conciertos estaba en el bombo de su batería.

En la publicación, Travis Barker escribió ‘HAWK para siempre’. Además, en la última imagen de la galería, compartió una foto antigua de ellos en la que están compartiendo detrás de camerinos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de travisbarker (@travisbarker)

Este no es el primer homenaje que le rinde Travis Barker. Luego de confirmarse la muerte de Taylor Hawkins, le dedicó un emotivo mensaje en Instagram en el que contó cómo se conocieron y lo mucho que lo iba a extrañar.

“Nunca me voy a olvidar los días en Laguna Beach, cuando yo estaba tocando en una banda de punk rock y tu estabas con Alanis. Tú venías a mirar tocas y me decías ‘Niño, eres una estrella’. Yo pensé que estabas loco, pero me diste mucha esperanza y determinación (…) Decir que te voy a extrañar mi amigo, no es suficiente. Hasta la próxima vez, hablaremos de baterías y fumaremos en los baños de los hombres”, escribió.