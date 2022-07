Travis Barker se recupera y vuelve al estudio de grabación

Archivado en: • •

El pasado 28 de junio, el baterista de Blink 182, Travis Barker, tuvo que ser hospitalizado de urgencia tras presentar una fuerte pancreatitis.

Luego de siete días de recuperación en un hospital en Los Ángeles, Estados Unidos, el artista se logró recuperar y mandó un mensaje de tranquilidad a sus fieles fans.

«Me sometí a una endoscopia el lunes sintiéndome muy bien. Pero después de la cena, desarrollé un dolor insoportable y he estado hospitalizado desde entonces. Durante la endoscopia, me extirparon un pólipo muy pequeño justo en un área muy sensible, generalmente manejado por especialistas, que desafortunadamente dañó un tubo de drenaje pancreático crítico», reveló el músico sobre el percance de salud que sufrió, que se sumó a la neuralgia del trigémino que padece, una dolorosa afección facial recurrente en la que todos los nervios de la cara se activan y causan un dolor insoportable durante minutos.

Tras recuperarse, el artista regresó a los estudios a hacer lo que más le apasiona: crear música, así lo reveló el medio TMZ.

«Sin embargo, Travis estaba todo menos muerto cuando llegó. Saludó al operador del estudio con un enérgico golpe de puño antes de entrar», aseguró el portal sobre el regreso del baterista al estudio.