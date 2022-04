Archivado en: •

Meses anteriores, algunas imágenes del rodaje de la nueva serie de HBO, ‘The Last of Us’, inspirada en el videojuego homónimo lanzado en 2013 por Naughty Dog, se filtraron en redes sociales. Se esperaba que la producción estuviera disponible en el transcurso del 2022, sin embargo, según medios especializados, se estrenará en el 2023.

En las filtraciones hemos visto como ambientaron los escenarios, muy similares a los de la primera entrega del videojuego. Ahora se han revelado, además de imágenes, videos de cómo será la acción en la serie de 10 episodios.

