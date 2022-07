Bring Me The Horizon lanza su poderoso sencillo ‘sTraNgeRs’

Archivado en: •

La banda británica Bring Me The Horizon sorprende a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado ‘sTraNgeRs’, el segundo adelanto del EP ‘Post Human’.

«La canción salió de un largo viaje de escritura en Los Ángeles, y tan pronto como llegó la letra ‘we’re just a room full of strangers’, adquirió un doble significado más profundo: cómo se sentiría interpretarla en vivo, ya que eso es lo que es. Todos los extraños que se conectan en este nivel loco y que era como ir a rehabilitación. Al salir del confinamiento y la pandemia, todos se están recuperando de algo y soy muy consciente de que muchas personas luchan diariamente con diferentes traumas, y solo quería enfatizar que no están solos en esto … y somos una comunidad aquí para ayudarnos unos a otros», revela Oliver Sykes sobre el nuevo y poderoso lanzamiento.

Bring Me The Horizon resalta en el nuevo EP la importancia de la salud mental a través de historias muy personales para ayudar e inspirar a otros. La banda también preguntó a los fanáticos si les gustaría contribuir anónimamente y desempeñar un papel en este proceso tan especial para ellos.

La respuesta de los fans de BMTH fue abrumadora y las historias formaron la narrativa detrás del vídeo oficial y algunos clips cortos muy únicos, que se han revelado en las redes sociales de la banda desde la semana pasada, los cuales forman el video oficial de ‘sTraNgeRs’.