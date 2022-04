Archivado en: • • •

El pasado 25 de marzo, Taylor Hawkins falleció en Bogotá. La noticia conmovió al mundo musical y los miles de fanáticos que lo esperaban en el Festival Estéreo Picnic. Muchos también pensaron en Dave Grohl ya que no era la primera vez que le tocaba despedir a un compañero de banda.

Su muerte ha hecho que se recuerden muchos de momentos icónicos, aunque también algunos no tan felices como la vez que discutió con Dave Grohl y estuvo a punto de dejar Foo Fighters.

El día que Taylor Hawkins reveló la canción de Foo Fighters más difícil de tocar

Hawkins habló de ese momento en la última entrevista en persona que ofreció para la revista Rolling Stone en el 2021. El baterista recordó cuando en el 2002, previo a su presentación en Coachella, no habían terminado ‘One by One’.

«Fue un momento crucial en la carrera de la banda, y sin duda fue un momento decisivo. No habíamos terminado ‘One by One’, porque no iba muy bien. Estábamos en Coachella y tuvimos una gran discusión porque yo estaba siendo un put* listo y un sabelotodo, pensando que sabía lo que era correcto. Y él (Dave) simplemente dijo, ‘¿Sabes qué? Te lo voy a decir ahora mismo. Así es como es. Es mi puta banda. Si no te gusta, lárgate’. Y yo dije: ‘Muy bien, renuncio'», contó Hawkins.

Todo se arregló gracias a Taylor

Las tensiones seguían, pero Hawkins tuvo un gesto que le agradó a Dave. Queens of the Stone Age se presentaba antes de Foo Fighters y el baterista fue verlos.

«Fui a verlo tocar con Queens y significó mucho para él. No lo sabía en ese momento, la verdad, pero lo fue. Ya lo había dicho antes. Nunca me lo dijo a mí, porque no teníamos ese tipo de conversaciones. … Y luego tocamos esa noche siguiente… y la rompimos.

Después de ese concierto, caminaron y él le dijo que volverían a terminar el álbum para luego irse de gira y ser una banda.