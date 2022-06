Tattoo Music Fest se convirtió en un escenario de información, concientización y diagnóstico de Hepatitis C

El Tattoo Music Fest, la feria de la cultura del tatuaje, el arte, el hard rock y el rap, se llevó a cabo el fin de semana del 21 y 22 de mayo, con una nueva iniciativa que generó interés y acogida entre los asistentes; una actividad relacionada con el virus de la Hepatitis C liderada por la Asociación Colombiana de Hepatología y la campaña Que No C Esconda de Ti. La actividad, además de brindar información, educar a los tatuadores y generar concientización en la audiencia, llevó a cabo una exitosa jornada de diagnóstico a través de pruebas rápidas de detección del virus de la Hepatitis C, una enfermedad que se esconde ante los ojos de la población e incluso ante quien está contagiado por ser silenciosa y asintomática.

Esta enfermedad, causada por el contacto con sangre de una persona infectada, en algunos casos puede ser combatida por el cuerpo, pero en otros casos, si no es diagnosticada a tiempo, su estado crónico puede derivar al paciente a sufrir de cirrosis, cáncer de hígado, o incluso la muerte.

Según la OMS, las hepatitis virales están impactando la mortalidad en el mundo entero, a 2017 existían 71 millones de pacientes infectados, solo 20% de los casos habían sido diagnosticados y un escaso 2% vinculado al tratamiento; además de 170.000 de nuevos casos de cáncer y 400.000 muertes anuales.

Pero ¿cómo va el asunto en Colombia?

Un reciente estudio realizado en el 2021 por diferentes entidades de Colombia, entre ellos el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia, reveló la prevalencia de varias enfermedades incluyendo la Hepatitis B y C en consumidores de drogas.

El estudio realizado en seis ciudades de Colombia estimó la prevalencia de la Hepatitis C en Cali (80,2%), Pereira/Dosquebradas (71,4%), Armenia (69,6%), Cúcuta (32,7%), Medellín y Bogotá (10,7%), todos asociados con el consumo de sustancias psicoactivas en personas de18 a 65 años que se inyectan drogas.

Resulta fundamental saber cómo se propaga la enfermedad y cuáles son sus factores de riesgo, pues los consumidores de drogas no son la única población con altos índices de Hepatitis C, además de estas, compartir agujas y otros materiales cortopunzantes con alguien portador de la enfermedad, sufrir un pinchazo, o ser tatuado y/o perforado en lugares con bajos estándares de bioseguridad, en donde las herramientas no fueron esterilizadas correctamente, también son formas de contagio.

Así mismo, compartir artículos de cuidado personal (como cuchillas de afeitar), tener relaciones sexuales sin protección, nacer de una madre con VHC, haber tenido una transfusión de sangre o una cirugía antes de 1996, también son formas de contagio.

Al ser una enfermedad silenciosa, el testeo se convierte en una herramienta fundamental para diagnosticar de manera oportuna la enfermedad, iniciar el debido tratamiento a tiempo, alcanzar la cura de la enfermedad y disminuir los contagios. Sobre todo, teniendo en cuenta que en Colombia el tratamiento de la Hepatitis C está cubierto por el sistema de salud.

Es de aclarar que la Hepatitis C tiene cura, con un tratamiento a tiempo, los pacientes pueden mejorar su calidad de vida y evitar complicaciones como cirrosis, cáncer o la muerte.

Invitamos a todas las personas mayores de 50 años o a quien se identifique con alguna de las formas de contagio a solicitar la prueba con su médico.

Para más información entra a www.quenocescondadeti.co