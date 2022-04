Archivado en: •

Un hombre con nueve esposas es viral por confesar la técnica que usaba para complacerlas a todas y que ninguna se sintiera excluida.

Se trata de Arthur O Urso, un influencer brasileño que es famoso por protestar contra la monogamia. En Brasil la poligamia no es legal, por lo que el matrimonio con sus nueve esposas no es precisamente válido. Sin embargo, mantiene a sus esposas felices.

El sujeto creó una técnica a la que llamó ‘Rotación sexual’, con este se aseguraba que cada esposa tenga algo de amor y “no se sintiera excluida”. Esta técnica se basaba en un horario para dedicar el mismo tiempo a todas sus esposas.

Sin embargo, esto le causó problemas y tuvo que renunciar a la rotación sexual. «Todas quieren satisfacer mi sexualidad. Están felices y nuestra vida sexual es realmente divertida y placentera. Seguir con un horario causó muchos problemas. Sentía que lo hacía por cumplir con el horario y no por placer«, aseguró a Jam Press.

Aseguró que tenía relaciones con una esposa mientras pensaba en otra, por eso dejaron que todo fluyera de forma natural.

«Decidimos deshacernos del horario y ha sido la mejor decisión. El sexo es divertido y placentero, todas mis esposas son muy diferentes en la cama. No quiero decir su nombre por mantener la privacidad, pero a una le gusta ser dominante, y a mí me gusta una mujer que me diga lo que quiere«, agregó Arthur O Urso.