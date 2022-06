Stranger Things 4: Eleven se enfrenta a Vecna en nuevo póster de la serie

El próximo 1 de julio, la plataforma de streaming Netflix liberará los dos capítulos que hacen falta de la cuarta temporada de la exitosa serie de los hermanos Duffer, ‘Stranger Things’.

Para antojar a los seguidores de la popular serie de suspenso y terror ambientada en los años 80 de lo que será la nueva entrega, la plataforma publicó un nuevo póster en el que se ven a Eleven y el villano Vecna mirarse fijamente.

Mire También:

En el nuevo póster también se pueden ver a Max, Lucas, Dustin, Erica, Will, Jonathan, Mike y Argyle al fondo, a Robin, Nancy, Steve y Eddie en el The Upside Down y a Hopper enfretandose con el Demogorgon.

La última parte de la cuarta temporada tiene con altas expectativas a los fans de la producción, sin embargo, algunos están muy temorosos por la muerte de algunos personajes, algo que ya fue confirmado por el actor Noah Schnapp, que le da vida a Will Byers, personaje que actualmente es el protagonista de diversas teorías que apuntan que el también podría ser un villano.

the beginning of the end is near. see you friday. pic.twitter.com/GKN7hqbKeJ

— Stranger Things (@Stranger_Things) June 27, 2022