¡Salud! Mujer se prepara su propia michelada en un autobús

Nuevamente Tiktok nos da una serie de momentos que se vuelven tendencia y que causan todo tipo de reacciones entre los internautas. En esta oportunidad, se trata de una mujer que curiosamente no se pudo aguantar la sed, y en un autobús se preparó su propia michelada.

El curioso clip fue compartido por la usuaria Makiluki y su video ya alcanza las más de 5 millones de reproducciones. Pero ¿cómo es que una mujer de la nada saca de su bolso’ los ingredientes para prepararse una michelada?

La preparación

Una señora que iba sentada en la parte posterior de un bus saca de su bolso un vaso de vidrio con un limón y un cuchillo, con el que le exprime el jugo dentro del recipiente.

Seguidamente, agrega a la preparación sal, la cual saca de una bolsa y finalmente una cerveza en lata que vierte dentro del vaso.

Algo que también llamó la atención de la grabación es la naturalidad de la mujer al prepararse su bebida ya que el transporte público se encuentra en marcha.

Este divertido episodio fue celebrado por la misma persona que la grabó, ya que la llamó “Ídola mía, ídola tuya” y para agregarle más diversión a la publicación, la acompañó con una música del grupo Tigres De Santa Clara.

Los comentarios a la curiosa escena no se hicieron esperar. “No me río porque fácilmente podría ser yo”, “Me entró una sed”, “Seremos clase media pero la elegancia no la vamos a perder jamás!”, “Imagínate conocer al amor de tu vida y que te sirva la cerveza así!” y “La observo, la admiro, y la respeto”, fueron algunas de las reacciones más divertidas.