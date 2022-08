¡Colombianada a la vista! Atienden una ortodoncia en plena calle de Bogotá

Archivado en: •

Las curiosidades que se ven en Tiktok parecen no tener límites, pero las cosas inverosímiles que ocurren en Bogotá parecen superar cualquier límite de lo absurdo. En esta ocasión, se trata de una situación en la que, aparentemente, atienden una cita de ortodoncia en plena calle.

Así como lo pudo leer, procedimientos que se deberían practicar en consultorios con todas las medidas de sanidad fueron llevados a las calles de la capital y así quedó documentado en un videoclip que rápidamente se volvió insólito.

Mira también: Mujer a la que solo le creció un seno es viral es redes por su historia

Y es que el clásico audio viral de Bob Esponja: «Pintamos toda la casa sin dejar un pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea… ¡Qué es eso!», nos ha permito observar cualquier cantidad de situaciones absurdas alrededor del mundo.

¿Ortodoncia en la vía pública?

El impresionante video fue publicado por el usuario Stiven Rojas, quien se transportaba en un vehículo por el centro de Bogotá, específicamente por la Avenida Jiménez. Un sector donde prima el comercio informal, pero repentinamente el tiktoker enfoca lo que parece ser un procedimiento de ortodoncia u odontología a una mujer por un hombre que lo único que tiene puesto para garantizar la asepsia son unos guantes desechables.

Te puede interesar: Ratón se pegó su viaje en cultivo de marihuana y las fotos se volvieron virales

La curiosa imagen rápidamente se volvió viral y alcanzó los más de 540 mil visualizaciones y los 26 mil likes. Los comentarios por supuesto no se hicieron esperar. En su mayoría con el sentimiento de no poder creer lo que pasaba en esa escena.

«Como en la India, no sé ni que decir. Soy odontóloga y me duele ver eso y a ellos si no les llega la Secretaría», «jajaja próximamente puesto de ginecología» y «+a qué te dedicas ? – soy odontólogo artesanal», fueron algunas de las reacciones más divertidas.