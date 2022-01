Revelan supuesta escena eliminada del hermano de Tom Holland en Spider-Man: No Way Home

Antes del estreno mundial de Spider-Man: No Way Home, Tom Holland había revelado que su hermano Harry Holland tendría una aparición en la película. Pero, finalmente, esta no salió.

Semanas después del estreno, fue el mismo Harry Holland quien habría revelado la escena eliminada del corte final de Spider-Man. Se trata de un video grabado en detrás de cámara donde se ve a Harry, interpretando a un ladrón, colgar de una telaraña tras haber sido atrapado por el personaje de Marvel.

Harry aparece colgado de un solo pie y se balancea sobre una calle. La escena fue grabada por el mismo actor sin la ayuda de un doble. Principalmente fue compartida por Holland en su cuenta de Instagram y luego replicada en otras redes sociales.