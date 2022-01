La referencia de Spider-Man 2 que muchos no notaron en ‘No Way Home’

Spider-Man: No Way Home es, para muchos, una de las mejores películas del 2021. Si no la has visto aún, te contamos que esta nota tiene spoilers.

La producción, que se convirtió en la primera en recaudar más 1.000 millones en pandemia, está cargada de referencias de las películas protagonizadas por Andrew Garfield y Tobey Maguire. Pero una pasó desapercibida por los fanáticos del hombre araña.

Cuando el Doctor Octopus, interpretado por Alfred Molina, se encuentra nuevamente con Peter Parker (Tobey Maguire), le dice «ya eres un adulto, ¿cómo estás?». Parker responde «trato de mejorar».

Esta referencia se remota a Spider-Man 2, cuando Peter y Otto se encuentran antes de que se convierta en Octopus. “Ya sé quién eres. Estudiante de Connors, ¿verdad? Dice que eres brillante… y también que eres holgazán”, fueron las palabras del personaje en la película estrenada hace 17 años.

Peter responde «trato de mejorar», la misma respuesta que dio en Spider-Man: No Way Home.