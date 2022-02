Marvel recrea el meme de Spider-Man con Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield

El pasado 17 de diciembre del 2021, cuando se estrenó ver Spider-Man No Way Home, muchos esperaban una representación exacta del famoso meme ‘Spider-Man Pointing at Spider-Man’.

Aunque este no se dio en la película, Sony y Marvel reunieron a Peter 1, Peter 2 y Peter 3 fuera de cámaras para recrear la icónica imagen.

Se hizo para anunciar el lanzamiento de No Way Home en sus versiones físicas y digital. En la imagen aparecen Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield con sus trajes de Spider-Man, aunque sin las máscaras.

“Por supuesto, tenemos EL meme”, escribieron junto a la publicación.

of course, we got THE meme. #SpiderManNoWayHome swings home on Digital March 22 and on 4K UHD & Blu-ray on April 12!

Pre-order now: https://t.co/Rythp0WfkU pic.twitter.com/pOmV6y3lJr

— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 23, 2022