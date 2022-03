«Reputín del or…» revelan audio de Maradona rechazando una reunión con Putin

Más allá del fútbol, Maradona fue reconocido por reunirse con reconocidos personajes mundiales en el ámbito político. En el mundial de Rusia 2018, Vladimir Putin intentó reunirse con el argentino, pero este rechazó la oferta por las exigencias que le había puesto el político.

En un audio, difundido por Infobae, se escucha a Maradona explicar por qué rechazó la oferta de Putin para reunirse en Rusia. Aunque aseguraba que lo quería conocer, no aceptó que fuera en horas de la mañana. Una de las palabras que más llama la atención es cuando lo llama ‘Reputín del orto’

«Lo de Putin está todo muy bien, todo muy lindo, yo lo quiero conocer, quiero hablar con él (…) Me hice dos o tres ensayos ya de… ‘hola, Putin’, ‘¿qué hacés, Putin?’, ‘sos re-putín’, ‘reputín del orto’, pero me tengo que levantar 9 y media… y yo 9 y media no me levanto. No me levanto… ¿Viste? No me levanto”, se escucha decir a Maradona.

A pesar del primer rechazo, la reunión llegó días después aunque no con las condiciones que le había puesto Vladimir Putin.