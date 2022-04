Reprograman el estreno de ‘Super Mario Bros’ para 2023

‘Super Mario Bros’ es uno de los personajes más famosos de la compañía de videojuegos Nintendo, por supuesto el anuncio del estreno de su película causó sensación entre los amantes del videojuego y del famoso fontanero que marco la infancia de muchos de nosotros.

Mira también: Metal Lords: la película de Netflix que cuenta con 4 leyendas del metal



Illumination Entertainment, es la productora encargada de la tan esperada película que se supone saldría el 21 de diciembre de este año, sin embargo, la compañía Nintendo of America anunció en su cuenta oficial de Twitter que el estreno de la producción tuvo que reprogramarse para el 2023, más exactamente el 7 de abril en Norteamérica y el 28 del mismo mes en Japón.

Mira también: Lightyear: Pixar muestra más detalles en el segundo trailer de la película



“Este es Miyamoto. Después de consultar con Chris-san, mi socio en Illumination en la película Super Mario Bros., decidimos trasladar el lanzamiento mundial a la primavera de 2023, el 28 de abril en Japón y el 7 de abril en Norteamérica. Mis más sinceras disculpas, pero prometo que valdrá la pena la espera”, fue el mensaje que compartió la compañía.

Aunque su fanaticada no estuvo de acuerdo con la decisión, se vio en los comentarios que, a pesar de ser reprogramada, siguen esperando la película con ansias

This is Miyamoto. After consulting with Chris-san, my partner at Illumination on the Super Mario Bros. film, we decided to move the global release to Spring 2023–April 28 in Japan and April 7 in North America. My deepest apologies but I promise it will be well worth the wait.

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 26, 2022