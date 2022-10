Archivado en: •

La banda estadounidense de Nu Metal, Rage Against The Machine, dio a conocer la cancelación de su Rage Tour por ciudades principales de Estados Unidos en 2023. Aduciendo que su vocalista y cofundador, Zack de la Rocha, continúa recuperándose de un desgarro en el tendón de Aquiles, por lo que se ven obligados a suspender sus presentaciones por Norteamérica.

“Han pasado casi tres meses desde chicago y todavía miro mi pierna con incredulidad, dos años de espera por la pandemia, con la esperanza de volver abrir y ser una banda otra vez y continuar el trabajo que empezamos hace 30 años (…) Desafortunadamente este es un momento que requiere de mucho trabajo de recuperación. Tengo un severo desgarro en el tendón de Aquiles izquierdo y solo el 8% de mi tendón está intacto”, manifestó Zack de la Rocha en el comunicado.

De igual manera, también manifestaron que estaban muy emocionados porque reescucharon, ensayaron, reconciliaron y trabajaron para volver a su mejor forma.

Por ahora, es incierto si De la Rocha podrá retomar junto a su banda la actividad musical en los escenarios debido a lo comprometido que tiene su tendón de Aquiles.

“Odio cancelar lo shows. Odio decepcionar a los fans. Ustedes han esperado pacientemente por vernos y eso no se me olvida, no lo doy por sentado. Por ustedes, tengo solo gratitud y respeto”, agregó el músico de 52 años.

Esta es sin duda, no una mala noticia para los fans de RATM, sino también para todo el planeta rock que estaba emocionado con su regreso. Recordando que el pasado mes de julio se subieron al escenario por primera vez en East Try, Wisconsin, tras 11 años.

No obstante, unos días después, en medio de una presentación en Chicago, cuando interpretaban el tema ‘Bullet in the head’, de la Rocha se lesionó la pierna izquierda que dejó sin shows a España y el Reino Unido.