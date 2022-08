¡Quedó zumbando! Político se tragó una abeja en pleno discurso

Doug Ford, el primer ministro de Ontario en Canadá, se convirtió en tendencia en redes sociales por un curioso hecho que sucedió mientras daba un discurso en vivo. En medio del anuncio de una inversión millonaria una abeja se acercó a su boca y el funcionario terminó tragándosela. Los internautas no dejaron pasar desapercibida la ocasión para compartir sus reacciones.

“Estamos haciendo de Ontario la mejor jurisdicción del mundo para que las empresas crezcan y los trabajadores prosperen. Es por lo que estuve en la hermosa Dundalk hoy para anunciar una inversión de $500 mil para ayudar a Greenlid a traer toda su cadena de suministro”, expresó el funcionario sobre la inversión de más de $2 mil millones de pesos colombianos, en infraestructura.

Watch as Ontario Premier ⁦@fordnation⁩ swallows a bee live on TV during a news conference. pic.twitter.com/5bcAK6TPSa

— Brian Lilley (@brianlilley) August 12, 2022