Por “no tirarse gases frente a su novio”, trasladan en silla de ruedas a influencer que adujo dolor abdominal

La creadora de contenido brasileña conocida en el mundo digital como ‘viihtube’, la cual cuenta con más de 23 millones de seguidores en Instagram vivió un momento que puede ser embarazoso, pero al mismo tiempo insólito.

Vitoria De Felice Moraes, nombre de pila de la youtuber empezó a sentir un dolor abdominal en el aeropuerto de esos que parecen ser ‘agonizantes’. Pues bien, el resultado de los malestares, según reportó el medio ‘Cien Radios’, fue que trasladaran a la joven en silla de ruedas.

La preocupación de apoderó de las personas con que se encontraba la youtuber. Sin embargo, lejos de sufrir un verdadero cólico, la verdadera razón de su malestar era algo un poco vergonzosa.

La influencer se encontraba disfrutando del Festival Rock in Río a finales del mes de junio, por eso había viajado hasta la capital de Portugal, Lisboa, junto a su novio. No obstante, de vuelta a su país en la terminal aérea empezó a sentir dolores abdominales que describió al diario The Sun.

“En el aeropuerto, empecé a sentir un dolor insoportable e incluso me pusieron en una silla de ruedas”, dijo viihtube.

Para sorpresa de sus millones de seguidores, la influencer describió a través de sus historias en Instagram el dolor que la había aquejado en esos instantes.

El verdadero motivo de los cólicos

Pese a lo que ella pensaba y lo que había afirmado en sus redes sociales, el diagnóstico médico arrojó algo que, en realidad, la hizo sonrojar. “Resultaron ser gases. Acabé en una silla de ruedas por tener demasiada vergüenza de tirármelos delante de mi novio”, dijo viihtube luego de la revisión médica en el aeropuerto.