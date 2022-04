Pete Doherty confiesa que estuvo a punto de perder sus pies a causa de las drogas

Archivado en: •

El artista británico Peter Doherty, líder de la banda de rock The Libertines, que estuvo este año en nuestro país, lleva dos años de rehabilitación por su fuerte adicción a las drogas y se sinceró sobre lo difícil que ha sido para él el proceso y lo que le ha pasado a causa de su consumo.

De acuerdo con el músico, que habló con The Mirror, casi pierde uno de sus pies como parte de una disfunción corporal, algo que lo hizo recapacitar y darse cuenta que su adicción literalmente le estaba consumiendo la vida

Mire También: Al hijo de James Hetfield le molesta mucho que lo comparen con su papá

“Me estaba saliendo de control; me inyectaba tanto en los pies que de repente, me di cuenta que, entre las sustancias y los jeringazos, desarrollé un trastorno de circulación que por poco y me hace perder ambos pies en una forma muy similar a la diabetes”, confesó el artista, que ya se encuentra alejado de los excesos y lleva una vida tranquila junto a su esposa Katia de Vidas, con quien vive en Francia.

Además de sanar su cuerpo, Doherty ha seguido realizando nueva música. Su más reciente canción ‘The Fantasy Life of Poetry & Crime’ junto a su colaborador y amigo Frédéric Lo, le ha gustado mucho a sus fans, que junto a él también están celebrando los 20 años del disco ‘Up the Bracket’.