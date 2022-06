“Pasé años con depresión”: Brad Pitt se sincera sobre su adicción al alcohol

Brad Pitt es uno de los actores más reconocidos de la industria del cine y la televisión a nivel mundial. La celebridad es considerado como uno de los galanes más queridos y admirados, sin embargo, su vida personal ha sido marcada por algunos escándalos.

En el 2016, el actor se separó de la también actriz Angelina Jolie, una ruptura que aseguraron en su momento se dio “diferencias irreconciliables”, sin embargo, más adelante si dio a conocer que ocurrió por un fuerte altercado de Pitt con su hijo Madoxx, a quien habría agredido físico y verbalmente.

Durante una entrevista con la revista GQ, la estrella de cine se sinceró y aseguró que durante mucho tiempo se ha sentido solo y ha sufrido depresión: “Siempre me he sentido solo. Solo cuando era pequeño, solo incluso aquí, y hasta hace poco no me he sentido más arropado por mis amigos y mi familia. Hay un verso de Rilke, o de Einstein, te lo creas o no, que trata sobre cómo vivir en la paradoja de albergar un dolor muy grande y al mismo tiempo sentir una alegría de verdad. Eso es madurar, crecer como persona”.

Brad Pitt reveló que la dura situación con su exesposa lo hizo tocar fondo y caer en el alcoholismo, que tuvo que superar con el apoyo de un grupo de Alcohólicos Anónimos: “Un grupo de hombres estupendo, muy privado y selectivo, así que era seguro. Había visto lo que les había pasado a otros, como a Philip Seymour Hoffman, a quien le grabaron mientras vomitaba, y me pareció algo atroz”.

A pesar de lo duro que fue para él, el actor logró encontrar tranquilidad y felicidad: “La música me da mucha alegría. Creo que la alegría ha sido algo que he descubierto más tarde en la vida”.