Pareja recibe quejas de sus vecinos por hacer bastante ruido cuando tienen relaciones

Una pareja que vive en Cartagena denunció al periódico El Tiempo su insólita situación, pues aseguran que sus vecinos y la administración de lugar en que viven les hacen reclamos por hacer ruido, mientras disfrutan de sus relaciones íntimas.

Los protagonistas no entienden por qué no respetan su derecho a tener sus encuentros en la privacidad de su hogar, además, apenas llevan 7 días de vivir en un apartamento de exclusivo edificio en el sector Cielo Mar.

Según relató la joven al medio, al que pidió mantener su nombre en secreto, el pasado 8 de febrero se encontraba teniendo sexo con su pareja, cuando fueron interrumpidos por una llamada del vigilante que decía que estaba recibiendo quejas de una de sus vecinas.

Pero además, la mujer aseguró que la administración del edificio la han señalado públicamente frente a otros residentes, “violando el debido proceso” y sus derechos.

«Primero, no debieron llamar a interrumpirnos. Pero, además, al día siguiente subió la administradora, con varios empleados, lo que es denigrante, a regañarme porque según ella yo no podía tener intimidad con mi novio en mi habitación y decirme que yo me ‘tengo que controlar’”, señaló.

No siendo suficiente, la afectada denuncia que una vecina ha grabado los sonidos de su intimidad y los comparte por WhatsApp. Según la administración del lugar, buscan llegar a un acuerdo para no dañar la tranquilidad de los residentes.

Sin embargo, la joven siente que le han violado la dignidad humana y contrató a un abogado para defender sus derechos a la intimidad, honra y buen nombre.

“Lo que hizo la administración es un escarnio público sin un proceso previo legal de copropiedad, eso viola el debido proceso y es una violación de la dignidad humana y el buen nombre de la persona, y se trata de derechos fundamentales”, contó el profesional al El Tiempo.