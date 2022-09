“Parecía el hombre araña”: Joven que se colgó en Transmilenio habló sobre lo sucedido

Archivado en: •

En los últimos días se hizo viral un video en el que un joven sale colgado en una de las puertas de un Transmilenio mientras al parecer estaba discutiendo con su pareja.

Del mismo hecho, empezó a circular otro video en el que salía el mismo joven discutiendo con una mujer, mientras esta le decía una y otra vez que por qué la había robado.

Por las dos escenas, los internautas empezaron a especular sobre lo que había sucedido y muchos llegaron a la conclusión de que se trataba de una discusión de pareja y no de un posible acto de robo.

Sin embargo, pasadas las horas el video se hizo cada vez más viral por lo curioso del acto, en especial por la escena en la que hombre sale colgado en la puerta del biarticulado.

Lo que nunca se supo fue la verdadera historia que había detrás de tal escena, que muchos internautas catalogaron como “tóxica”.

¿Qué fue lo que realmente pasó?

Debido a que el video se hizo viral en internet, un influencer conocido como ‘El Brayan’ compartió un video con la versión de los hechos del joven directamente implicado en tal situación.

“La china se puso así porque le pille una conversación con el otro”, dice el joven.

Además, desmintió que el hecho se hubiera tratado de un robo ya que confirmó su relación con la joven que sale en el video.

“Éramos pareja, yo que le iba a quitar (…) y ella se pone a gritar “Por qué me roba” o sea en qué momento la robé, gente”, añadió.

Sobre cómo terminó colgado en la puerta del vehículo no dio muchos detalles y expresó que no sabe cómo llegó ahí.

“Yo no me acuerdo como me monté, solo sé que parecía el Hombre Araña”

El joven termina su video con un poco de humor: “A pesar de que suene mi nombre en todos lados, mi humildad nunca se va a ir”.