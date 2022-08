Panic! At The Disco lanza su séptimo álbum ‘Viva Las Vengeance’

Archivado en: •

Han pasado cuatro años desde Panic! At The Disco lanzó ‘Pray For The Wicked’, álbum líder de Billboard 200 y con el que Brendon Urie conquistó a millones de fanáticos alrededor del mundo.

‘Viva Las Vengeance’ es el nombre del nuevo disco que presenta el estadounidense, el cual tiene 12 canciones.

‘Don’t Let The Light Go Out’ y ‘Sad Clown’ fueron los dos primeros sencillos que escuchamos del disco y que nos dieron una idea de cómo suena la banda actualmente.

Para el nuevo disco de Panic! At The Disco, Urie grabó todo en vivo junto a sus socios de producción, Jake Sinclair y Mike Viola.

“Es una mirada retrospectiva a quién era yo hace 17 años y quién soy ahora con el cariño que no tenía antes. No me di cuenta de que estaba haciendo un álbum y había algo en la máquina de cintas que me mantuvo honesto”, aseguró el cantante y compositor sobre su nueva entrega musical.