¡No eran gases! Mujer dio a luz en baño sin saber que estaba embarazada

De no creer, así es la historia de Victoya Venise que ha tomado por sorpresa a todo el Internet al convertirse en madre en el baño de un hotel. La mujer estadounidense se encontraba en un viaje de negocios cuando sintió fuertes dolores estomacales, en el momento lo asoció con una infección gastrointestinal pues su hija mayor tenía síntomas similares.

Entre retortijones la mujer se dirigió al baño de su habitación sin imaginar lo que encontraría. “Quedé en shock, me giré y vi al bebé. Me apresuré a sacarlo del inodoro, luego lo envolví en una tolla y llamé al 911”, explicó la mujer al medio Fox 5. Victoya nunca se imaginó que los dolores que sentía en su estómago fuesen de parto, pues como indicó en medios no tenía razón para creer que estuviese embarazada.

Mire también:

La ahora madre de dos, afirmó que fue “una experiencia mágica” y que será una anécdota para contar por el resto de su vida. El recién nacido fue llamado Rocky y junto a su madre fue trasladado a un hospital para revisar su estado de salud, pues nunca recibió controles prenatales, así como tampoco contó con un parto higiénico que los protegiesen de contraer bacterias del entorno.

Victoya comentó que no tiene preparativos para el bebé y que en su momento pensó en darlo en adopción, sin embargo, cambió de parecer por la maravillosa entrada del pequeño a este mundo. “La experiencia me hizo conectar y querer quedarme con él. Así que eso haré. Estoy emocionada de ir de compras con él y comprarle todo lo que necesita”, explicó la nueva madre.