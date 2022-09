Niño aficionado al fútbol dibujó su propio álbum del mundial

Archivado en: •

Falta poco para que empiece el mundial de Qatar 2022, uno de los eventos deportivos más importantes de los amantes del fútbol. Muchos hinchas han empezado a comprar el icónico álbum de Panini, que cada cuatro años es adquirido por millones de fanáticos a la pelota que buscan llenarlo con las estampitas de los deportistas que integran los más de 30 equipos que participarán este año.

Aunque varias personas han empezado a presumir su álbum por medio de las redes sociales, lo cierto es que no todos pueden darse la posibilidad de llenarlo, pues no cuentan con los recursos económicos para comprarlo y adquirir las calcomanías.

Un niño de 8 años originario de Brasil se volvió viral en las redes sociales tras compartir imágenes del álbum que dibujó tras no poder comprarlo. El pequeño hincha no detuvo su pasión por el fútbol y a pesar de que sus padres no pudieron comprarle el Panini, con colores y papel creó las calcomanías de sus jugadores favoritos.

Como era de esperarse, los dibujos del menor han enternecido a miles de usuarios y medios de comunicación que buscaron a sus orgullosos padres, que hablaron de la pasión de su hijo.