James Rodríguez se ofrece a «ponerle los pases» a Cavani en el Valencia

El futbolista colombiano James Rodríguez le concedió una entrevista al periodista Edu Aguirre de ‘El Chiringuito’ para hablar sobre su actualidad y futuro en el deporte.

Rodríguez, actual jugador de Al Rayyan de Catar, se conectó a través de la popular plataforma Twitch y se sinceró sobre sus ganas de volver a la liga europea, algo que al parecer está muy lejano por el alto costo que piden los cataríes por él y por el contrato que tiene con ellos.

A pesar de que hay algunos equipos españoles que han mostrado su interés por tener al cafetero, James es realista y sabe que tendrá que recorrer un largo camino para regresar a la liga.

Uno de los equipos al que podría llegar el colombiano es el Valencia, club que está pasando por una reestructuración de la plantilla. “Valencia no estaría mal, pero la verdad es que no se nada. Si es para allá yo me voy caminando. Es un gran club, veo que tiene una gran hinchada también; han fichado a Cavani ahora, y si quieren a alguien que le ponga pases a Cavani, ahí estoy yo”, aseguró Rodríguez.

Recordemos que el colombiano aseguró que está dispuesto a bajarse el sueldo por volver al fútbol de España.