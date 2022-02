Niegan pelea entre James y Falcao, pero aseguran diferencias en la Selección

El camerino de la Selección Colombia, al igual que su pobre juego en los enfrentamientos ante Perú y Argentina. Después de los lamentables resultados, salieron rumores de que el camerino estaba roto y los líderes del equipo habrían tenido diferencias.

Mire también: James Rodríguez se habría peleado con sus compañeros de la Selección

El periodista Esteban Jaramillo dijo que se había presentado un choque entre James Rodríguez y Radamel Falcao y esto habría causado un gran impacto en el equipo. Hasta el momento, ninguno de los dos jugadores se ha referido al hecho.

Sin embargo, el periodista Felipe Cadavid contó que indagó sobre el tema e iba a proteger su fuente, pues dijo que no es una pelea, sino un choque.

«Esteban dice un choque y lo confunden con una pelea. Cuando se pierde un partido en algún momento se choca, se dicen cosas, una pelea es otra cosa. Hasta donde sé eso no existió entre James y Falcao. Reclamos puede ser, oye por qué no fuiste a esa pelota… un choque, un roce, pero de ahí a que sea una pelea… esto es como un teléfono roto. Fue un choque y a mí me parece normal», aseguró.

Le puede interesar: ‘Mi Selección Colombia’: la serie de la ‘Tricolor’ que llegará a Amazon Prime Video

Sin embargo, sí aseguró que se presentan diferencias y hay jugadores que se quieren imponer por encima de otros. Habló específicamente del porqué Juan Guillermo Cuadrado está cobrando la mayoría de las pelotas quietas.