Mujer soñó en repetidas ocasiones que su esposo era infiel y terminó siendo cierto

Muchas veces nos hemos topado en las redes sociales con memes o videos en los que mujeres aseguran haber soñado con las infidelidades de sus parejas, algo que la mayoría toma como un chiste, sin embargo, no lo fue para Kayla Harvey.

La mujer, que vive en Texas, Estados Unidos, contó a un medio local que empezó a soñar en repetidas ocasiones que su esposo le era infiel, sin embargo, cuando le preguntaba, él lo negaba rotundamente y le decía que todo era producto de su imaginación.

Como las pesadillas no paraban, la mujer decidió esculcar en el celular de su esposo y encontró que no solamente la estaba engañando con una, sino con dos mujeres.

Kayla Harvey encontró conversaciones en las que había fotos con poca ropa y mensajes comprometedores:

“Juró que no estaba engañando ni hablando con nadie más. Tenía tantas oportunidades de decirme y mentirme a la cara cada vez; me dejó pensar que me estaba volviendo loca. Una noche, el 25 de marzo, me encerré en el baño y revisé su teléfono. Sé que no debería haberlo hecho, pero tenía que averiguarlo por mí misma”.