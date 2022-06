Mujer se vuelve viral por rechazar a hombres que no sean petristas

Archivado en: •

A pocos días de la segunda vuelta presidencial se han visto todo tipo de mensajes y ataques entre los seguidores de los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.

El caso de una mujer, que parece ser muy activa en redes sociales, se volvió viral en Facebook. Se trata de Jojannita Perez, una mujer que publicó una conversación por Internet con otro hombre al que rechazó por no ser petrista.

Le puede interesar: «¿Cuál es su aspiración salarial?» le preguntan a Petro tras presentar su hoja de vida

La mujer publicó la captura de pantalla donde se ve que hablaba con un sujeto llamado ‘Andrés’ quien intenta halagarla. “¿Sabes?, eres tan hermosa, me gustas mucho” empieza diciendo el hombre. Además, intenta invitarla a un café, pero la mujer le corta la ilusión por su inclinación política.

“Solo salgo con petristas (…) si no lo eres, no me vuelvas a escribir. Gracias”, responde la seguidora de Gustavo Petro. Ella no se esperaba que su respuesta fuera viral y más de 4 mil personas compartieron su conversación.

Le puede interesar: “Sería un peligro para el país”: Fico Gutiérrez le tiró a Petro y anunció apoyo a Rodolfo

“Ya nos tocó así, porque realmente una persona que le vaya a Rodolfo no sé qué tiene en la cabeza… Te Amo Gustavo Petro”, escribió la mujer junto a su publicación.

Los comentarios están divididos, pues los seguidores del candidato por el Pacto Histórico la apoyaron. “Usted tan bonita que es debería de descargarse Tinder y todo man con el que haga match lo convence de votar por Petro”, comentó un usuario.

Pero quienes se van con Rodolfo Hernández la atacaron y hasta le dijeron que era “exclusión”. Ante las críticas, la mujer respondió: “Me volví famosa en un momentico, he recibido críticas como halagos y realmente por el cambio de mi país soy capaz de muchas cosas”.