«¿Cuál es su aspiración salarial?» le preguntan a Petro tras presentar su hoja de vida

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, los candidatos aprietan y sacan sus últimas cartas. El escenario está reñido y ahora Gustavo Petro acaba de presentar su hoja de vida para enviársela a los colombianos y decidir si lo «contratan» como presidente de Colombia.

En un video publicado en sus redes sociales, donde tiene millones de seguidores, el senador presenta su hoja de vida tal cual como se hace en una solicitud de empleo. «Esta es mi propaganda electoral. Es una solicitud de empleo que le va llegar a cada uno de ustedes con mi firma», empieza diciendo el candidato del Pacto Histórico.

Petro avanza diciendo que está su hoja de vida y como en toda solicitud aparece lo que ha estudiado, donde nació (tema que ha generado polémica), sus cargos, los premios y su propuesta de trabajo.

«Mi propuesta de trabajo, que es lo me propongo hacer y firmo. Usted decide si me da el empleo o no. El empleo es el de Presidente de Colombia«, añade el candidato.

«Los dueños de ese empleo son ustedes, ciudadanas y ciudadanos. Yo solo seré su servidor», agrega diciendo que, si es «contratado», prestará atención a las propuestas, deseos y problemas. «Entre todos y todas buscaremos soluciones, ese es el empleo que les pido… el empleo de Presidente de Colombia», finaliza mientras firma la hoja de vida.

Su idea generó todo tipo de reacciones. Mientras que los seguidores no dudaron en decir «¡contratado!», los que no están de acuerdo con su propuesta de gobierno también lo criticaron. «No nos llames, nosotros te llamamos», «lo siento, no eres apto para el cargo«, comentaron algunos.

Otros le sacaron chiste y reaccionaron comentando «¿cuál es su aspiración laboral?», «envíe su portafolio», «Colombia como empresa: Lo siento, pero debes de tener experiencia mínimo de 4 años como presidente para poder contratarte como presidente».

Este fue el video presentado por Gustavo Petro:

Esta es mi solicitud de empleo que le pido a usted. pic.twitter.com/hLYt8tSB9G — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 8, 2022

Gustavo Petro se enfrenta al exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, quien sacó 5.9 millones de votos mientras el senador y candidato del Pacto Histórico alcanzó 8.4 millones de sufragios. La segunda vuelta será el próximo domingo 19 de junio.