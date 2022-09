Mujer obligó a su sobrino a disculparse por colarse en Transmilenio

Archivado en: •

Los usuarios de Transmilenio están acostumbrados a ver de todo, desde peleas, fiestas improvisadas, hasta jóvenes pidiendo disculpas por haberse colado.

Se volvió viral en las redes sociales un video en el que se ve a un menor de edad pedir perdón por haberse colado, a pesar de tener dinero para poder pagar el pasaje del sistema de transporte de Bogotá.

Con micrófono en mano, el joven, alentado por quien sería su tía, cuenta que un primo tuvo que asumir la multa que le pusieron por haberse colado.

«Mi primo Sergio me hizo el favor de recogerme en la estación de Paloquemao porque me colé, o sino me iba a llevar el policía. Mi mamá me da plata para los pasajes y ese día yo decidí gastarme la plata de los pasajes en unos helados y el señor agente tuvo la amabilidad de detenerme y hacerme un correctivo», aseguró el menor, que hizo que su primo fuera multado por 260.000 pesos.

«Entonces la recomendación para todos los pasajeros de este sistema, es que por favor no se colen si le dan a plata y si no, que personalice la tarjeta, que sale más barato», finalizó diciendo el regañado joven.