Muerte del papá de Arturo Vidal, esto es lo que se sabe

Erasmo Vidal, padre del reconocido futbolista chileno Arturo Vidal, fue encontrado muerto este martes 11 de octubre dentro de las instalaciones del Club Hípico de Santiago, en Chile.

El club fue el encargado de compartir públicamente la trágica noticia. Pues, a través de un comunicado oficial, confirmaron que Erasmo fue encontrado en condiciones de salud preocupantes por el equipo de seguridad del club.

«Al percatarse de que la persona no se encontraba en una buena condición de salud, se contactaron con paramédicos que trabajaban al interior del recinto», se lee en el comunicado.

El equipo de seguridad llamó de inmediato al cuerpo médico de emergencia, pero para cuando este llegó el papá del futbolista ya había fallecido.

Clube de Regatas do Flamengo mourns the passing of Erasmo Vidal, the father of our player Arturo Vidal.

May he rest in peace.

— Flamengo (@Flamengo_en) October 11, 2022