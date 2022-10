¿Mintió? Tiktoker que afirmó que no le gusta trabajar, creó un trend con su propio audio

Archivado en: •

En redes sociales se hizo viral un video de una joven tiktoker en el que suplicaba, entre lágrimas, que alguien la mantuviera. Pues confesó que no le gusta trabajar.

La joven, que lleva por nombre ‘Nani Unu’ se hizo rápidamente viral en TikTok, pues el video que compartió suma cerca de 15 millones de reproducciones y fue replicado en internet, redes sociales y portales de medios de comunicación.

Sin embargo, días después la joven se volvió a grabar pidiendo que dejaran de compartir su video porque muchos periodistas la querían entrevistar y le preguntaban sobre cuál sería su trabajo ideal, pero ella no sabe que responder.

“Gente, por favor, basta de compartir el video. Aparecí en todos los noticieros. Me están pidiendo entrevistas. Yo no sé qué decir en las entrevistas porque me preguntan que cuál sería mi trabajo ideal y no sé qué decir porque no me gusta ninguno”, dijo la joven nuevamente entre lágrimas.

Ahora, la joven parece que obtuvo la atención necesaria por miles de personas y compartió un video en su cuenta de TikTok bailando su propio audio con la parte en la que decía “Necesito que alguien me mantenga, no me gusta trabajar”.

El video nuevamente se hizo viral y miles de personas comentaron que la joven habría logrado su cometido y que todo se trató de una estrategia para ganar seguidores.