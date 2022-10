“Basta”: joven que afirmó que no le gusta trabajar pide que no sigan compartiendo su video

Archivado en: •

Esta semana se hizo viral un video en el que una joven tiktoker, que tiene por usuario ‘asadodefasouwu’, se grabó llorando mientras suplicaba que por favor alguien la mantuviera porque a ella no le gusta trabajar.

El video alcanzó cerca de 12 millones de reproducciones y se replicó en otras redes sociales, en internet y portales de medios de comunicación, por lo que la joven se hizo famosa rápidamente.

“Por favor. Esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. Necesito una solución. Es muy difícil todo esto”, expresó la joven en el video.

Ahora, la tiktoker volvió a ser tendencia al compartir otro video, en su cuenta de TikTok, en el que suplica que dejen de compartir su anterior video dado que la estaban solicitando para hacerle muchas entrevistas.

Lo curioso del caso, es que lo que a la joven le preocupa es que los periodistas le están preguntando sobre cuál sería su trabajo ideal y ella no sabe qué responder.

“Gente, por favor, basta de compartir el video. Aparecí en todos los noticieros. Me están pidiendo entrevistas. Yo no sé qué decir en las entrevistas porque me preguntan que cuál sería mi trabajo ideal y no sé qué decir porque no me gusta ninguno”, dijo la joven nuevamente entre lágrimas.

El video volvió a ser viral en redes sociales y las personas se siguen preguntando por si todo lo que la joven afirma es verdad, aunque ella confirma que nada de eso se trata de un chiste.

“Pues las entrevistas las puedes cobrar y listo, ya tienes trabajo”, “¿Es broma?”, “¿Es chiste o no?”, “No sé si es sarcasmo o realidad”, son algunos de los comentarios en el video que ya suma más de 3 millones de reproducciones.