“No me gusta trabajar”: joven subió un video llorando pidiendo que alguien la mantenga

Las redes sociales se están convirtiendo en medios para que personas de todo el mundo suban contenido de cualquier tipo. En muchas ocasiones, lo que publican se vuelve viral debido a las extrañas cosas que publican diferentes usuarios e influencers.

Este fue el caso de una joven que publicó un video en su cuenta de TikTok en el que realizó una extraña petición que causó la burla de miles de internautas.

La joven, que tiene como usuario ‘asadodefasouwu’, suplicó llorando, a sus más de 200 mil seguidores, que se solidaricen con ella y que alguien la mantenga porque no le gusta trabajar.

“Por favor. Esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. Necesito una solución. Es muy difícil todo esto”, expresó la joven entre lágrimas.

Como era de esperarse, la publicación se volvió viral y consiguió más de 5 millones de reproducciones y 400 mil likes, así como cientos de comentarios.

“¿qué? espero sea humor”, “nooooo decime que es un chiste”, “como actriz tenés un gran futuro”, “Es una broma ¿verdad?”, fueron algunos de los comentarios por parte de usuarios que no podían creer lo que estaban escuchando.

Sin embargo, hubo otros que se sintieron identificados con la petición de la joven y hasta comentaron que ellos necesitan lo mismo. «Somos dos», «Yo necesito lo mismo», » 0 ofendida, 100 % identificada», «Yo cuando suena la alarma para ir a trabajar».