Mia Khalifa reta la censura con fotos de sus enormes encantos

Mia Khalifa es una de las celebridades más activas en sus redes sociales. La exactriz de entretenimiento para adultos, considerada como una de las más hermosas y atractivas del mundo, dejó recientemente con la boca abierta a sus millones de seguidores al compartir una sugestiva sesión de fotos.

Por medio de su cuenta de Instagram, en donde la siguen casi 28 millones de personas, la libanesa publicó una serie de fotos luciendo un corsé rojo que resaltó su pecho, que fue el que se llevó la atención.

“Me: “omg we need to do a sick shoot to premier this commission!!” Also me .5 seconds after getting in the car: *photo dump* @nusi_quero you’re a prism of creativity ❤️‍🔥 – Yo: «¡Dios mío, tenemos que hacer una sesión genial para estrenar este corsé!» también yo 0,5 segundos después de subirme al auto: *ráfaga de fotos*”, fue el mensaje con el que Khalifa publicó la sesión de fotos, en la que miles de seguidores la han elogiado.