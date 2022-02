Mia Khalifa se quitó el sostén para promocionar su cuenta de OnlyFans

Mia Khalifa debutó años atrás en OnlyFans. Después de retirarse del mundo del cine para adultos, la modelo entró a la plataforma donde muchas personas y celebridades venden todo tipo de contenido explícito.

Su debut fue exitoso y donó 100 mil dólares, parte de su ganancia, a la caridad. La celebridad siguió promocionando su cuenta en esta plataforma, sin embargo, llevaba un tiempo sin hacerlo.

so many self-diagnosed think pieces on OnlyFans focus their narrative on celebrities, while erasing the sex workers that built that platform from the ground up.

anyway, here’s mia khalifa announcing her $100k donation to the Lebanese Red Cross — made possible (in part) by OF 👇 pic.twitter.com/7zMD3z3qzm

— Alice Ophelia (@iamaliceophelia) October 5, 2020