Liam Gallagher anuncia el lanzamiento de ‘Everything’s Electric’

El próximo 4 de febrero el artista británico Liam Gallagher presentará un nuevo adelanto de su nuevo álbum en solitario titulado ‘C’mon You Know’.

Para antojar a sus fanáticos y dar un adelanto de lo que será su nuevo trabajo discográfico, el músico presentó su nueva canción ‘Everything’s Electric’, que en poco tiempo se ha vuelto muy popular en redes sociales y diferentes plataformas.

La nueva canción del exOasis sin duda es una potente muestra de lo que será su nuevo álbum.

New single feb 4th it’s called Everything’s Electric Cmon you know LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) January 20, 2022