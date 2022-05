¿Mejor que la original? La vez que Korn tocó ‘Creep’ de Radiohead en vivo

Archivado en: • •

Para nadie es un secreto que ‘Creep’ es una de las canciones más populares de Radiohead. Lanzada en el año 1992 como sencillo debut e incluida un año después en el álbum ‘Pablo Honey’, el tema es conocido por impulsar a la banda británica.

Desde que Radiohead lanzó la canción, diferentes artistas y agrupaciones han hecho su propia versión, cautivando a millones de fans.

La banda de nu-metal Korn, es una de las bandas que se ha animado a hacer su propia versión y para ser realistas, es una de las mejores.

A pesar de que son bandas de géneros musicales diferentes, los liderados por Jonathan Davis decidieron hacer un acústico cover de ‘Creep’ en su MTV Unplugged, en el que estuvieron acompañados de artistas de la talla de Robert Smith y Amy Lee.

Luego del lanzamiento de ‘See You on the Other Side’ en 2005, Korn grabó en el 2006 el MTV Unplugged frente a un exclusivo público de 50 personas, que se reunieron en los estudios de MTV en Times Square, Nueva York, para escuchar un set de 11 canciones, todas ellas adaptadas al formato ‘desenchufado’.

Los seguidores de las dos bandas aseguran que la versión de Korn es una de las mejores que han hecho de ‘Creep’.