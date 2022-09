“Me gustaban más las chicas”: Demi Rose Reveló detalles de su vida privada

Demi Rose es una de las creadoras de contenido más deseadas en redes sociales, pues la modelo británica de 27 años es conocida por compartir muy a menudo picantes imágenes y elevar la temperatura en redes sociales al posar ligera de ropa.

En esta oportunidad, la modelo y estrella de OnlyFans no llamó la atención por una sensual publicación sino por las impresionantes revelaciones que hizo sobre su vida privada.

Recientemente, Demi le abrió la posibilidad a sus más de 19 millones de seguidores en Instagram para que le preguntaran cualquier cosa sobre su vida por medio de la famosa dinámica de preguntas y respuestas.

Una de las preguntas que más llamó la atención fue sobre sus preferencias sexuales, respuesta que dejó sorprendido a más de uno. Pues la modelo aseguró que ha pasado por momentos en los que se ha sentido atraída por ambos géneros.

“Pasé por una fase en la que me gustaban más las chicas que los chicos, ahora me gustan más los chicos, pero depende”, fue la respuesta de la modelo.

Asimismo, a Demi también le preguntaron sobre su vida privada en especial sobre cómo era su vida antes de convertirse en toda una celebridad.

“Crecer fue muy difícil, fui acosada en la escuela, sufrí abusos de mis padres y luego, a los 17 años, me convertí en cuidadora de tiempo completo de mi madre, tuvo un ataque al corazón que le provocó un derrame cerebral y se convirtió en una persona discapacitada, estuvo en silla de ruedas por siete años y luego mis padres fallecieron hace cuatro años. Me juzgan mal muchas veces, pero, los que me conocen dicen que soy amable y eso me reconforta el corazón. Estoy agradecida por todo lo malo porque me hizo ser quien soy”, reveló Demi Rose.

Para finalizar, un seguidor le preguntó sobre si extrañaba algo de su vida pasada, a lo que la británica respondió que: “Mi infancia no fue glamorosa, la odiaba, aunque definitivamente hay cosas que extraño, pero a medida que la vida avanza, me encanta hacia dónde va”.