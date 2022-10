Marcela Reyes despierta pasiones enfocando ‘sus cositas’ en traje de baño

Archivado en: • •

La ‘Reina de la guaracha’ encendió las redes sociales posando en bikini y mostrando su espectacular cuerpo. Reyes no dejó mucho a la imaginación luciendo una tanguita y la diminuta parte del brasier que casi no le tapa sus pechos.

Marcela Reyes es una de esas mujeres voluptuosas que enamoran con su personalidad pero también con las provocativas fotografías que suele mostrar en sus cuentas de redes sociales. En esta ocasión aparece en un video bastante relajada y disfrutando de un bronceo.

Y qué mejor manera de hacerlo si no es exhibiendo ese espectacular cuerpazo que ‘se gasta’ y que dejó loquito a más de uno.

Se aprecia en la grabación cómo se le marca su abdomen y los encantos que no pasan en ningún momento desapercibidos.

Sin embargo, durante el clip, el cuerpazo de la DJ también tiene algunos ‘peros’. Y es que Reyes comentó una serie de dificultades que ha tenido luego de su primer embarazo, aunque aseguró que le gustaría tener más hijos.

“Oiga, les voy a contar algo. Ustedes saben que yo soy muy abierta con los temas de todo lo que me ha pasado. Yo perdí mucha seguridad como en sí misma cuando fui mamá porque quedé con 20 kilos de más, igual los bajé súper rápido, pero siento que el cuerpo nunca va a quedar igual como antes de que fuéramos mamás. Aunque vale muchísimo la pena, yo quiero tener como dos hijos más Dios quiera que me de la oportunidad. El hecho es que perdí mucha seguridad y el retiro de biopolímeros me ha quitado mucha seguridad porque yo quedé con una cicatriz muy grande y nunca se las he mostrado. Nunca pensé en mostrarla pero creo que ahora sí la van a ver muy pronto”, aseguró la intérprete de ‘Guaro’.