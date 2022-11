Luchador de la MMA le da fulminante puñetazo a youtuber en plena entrevista

En redes sociales se volvió tendencia un video en el que el luchador Amadeusz Roslik le golpea a un youtuber en una entrevista. Este ha generado todo tipo de reacciones y las personas tienen dudas sobre el motivo del golpe.

Todo sucedió cuando el youtuber Sadek estaba siendo entrevistado por la periodista Monika Laskowska. La charla entre estas dos personas se llevaba con normalidad, pero, de un momento a otro, el luchador apareció y golpeo al creador de contenido cuando estaba desprevenido.

El golpe que le da al creador de contenido, lo tira al piso y hace que se le caigan las gafas. Además, le provocó sangrado por la boca.

No se saben bien los motivos del golpe, pero lo que dijeron algunos medios locales fue que el luchador estaba cansado de algunos comentarios que había hecho Sadek. Por eso, fue que abordó al influencer a los golpes.

Hasta el momento no hay ningún tipo de denuncia en contra del luchador y se supo que el creador de contenido no tiene ninguna herida de gravedad.

Este no es el primer hecho polémico en la carrera de Amadeusz Roslik. Pues, en el 2020, fue descalificado por darle una patada ilegal a un oponente cuando estaba en el piso. Además, en ese año también se peleó con otro luchador antes de salir a combate.

Anyone know why AMADEUSZ ROSLIK did this? pic.twitter.com/4ntkJDV0mb

— Redeard (@Cryptonacious) September 14, 2022